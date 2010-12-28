Озвучить голосовое приветствие

Здравствуйте! Нужно добавить русские субтитры к этому видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yjyIEVu_oeg или хотя-бы чешские субтитры (перевод с чешского на русский можем сами сделать и потом замените на русский). В идеале конечно озвучить, вопрос цены...