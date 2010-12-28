Озвучить голосовое приветствие

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Закрыт14 заявок245 просмотров

Требуется озвучить короткий голосовой ролик - приветствие для студии вэб дизайна. Указывайте сроки и ориентировочную стоимость.

.WAV-файл, частота дискретизации 8 кГц, разрешение 16 бит, Моно (128 кбит/сек).

14 лет назад
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

po1zon
Андрей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

po1zon
Андрей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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