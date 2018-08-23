Озвучка мультфильма на английском языке

Здравствуйте!

Для детских мультфильмов серии "Английский для детей" нужна качественная озвучка большого количества слов и фраз.

Основное требование - четкое, выразительное и, главное, правильное произношение. Хочется, чтобы это была не "сухая" начитка текста, а живая, эмоциональная озвучка

Рассмотрим все варинаты - мужской, женский и детский голос.

Большая просьба - присылайте примеры Ваших способностей именно на английском языке.

Если есть возможность, запишите пример специально для этого проекта:

- Is it a horse?

- Yes!!! It`s a horse!

Проект будет разбит на несколько частей.

В заявке указывайте цены за объемы текста.