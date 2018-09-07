Нужна девушка лет 14-22, похожая на студентку ВУЗа или школьницу (но не обязательно школьница или студентка) для рассказа на видеокамеру о нашем сервисе подготовки к ЕГЭ. Необходимо рассказать заранее написаный текст на видеокамеру. Читатель должен ...
Озвучка текста.
Нужна качественная озвучка текста, мужским голосом. Просьба указывать бюджет. 7-9 мин
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