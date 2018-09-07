Озвучка текста.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен13 заявок288 просмотров

Нужна качественная озвучка текста, мужским голосом. Просьба указывать бюджет.  7-9 мин

7 лет назад
deh222
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Все отлично. Илья, все выполнил в срок и без нареканий. Работой доволен. Спасибо
Крайне доволен сотрудничеством с Денисом. Грамотное ТЗ, постоянный контакт, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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