Перевод с английских субтитров(вшитые) на русский язык(озвучивание) - 507 минут видео
Озвучка сериала на YouTube
Для озвучки сериала на русском языке нужны диктор мужской и женский, длительность серии около 1 час, частота ориентировочно - 4-6 видео в неделю.
Заявки фрилансеров
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