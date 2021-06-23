Озвучка сериала на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт108 заявок1805 просмотров

Для озвучки сериала на русском языке нужны диктор мужской и женский, длительность серии около 1 час, частота ориентировочно - 4-6 видео в неделю. 

4 года назад
guest_16244486111146
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Вячеслав
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илона
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Рината
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данияр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эмиль
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Гузель
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Таня
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Сергей
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Василий
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Вячеслав
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Жаннетта
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Светлана
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юля
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яна
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Щапов
 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Всеволод
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Жанна
 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алия
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Диана
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Любовь
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Павел
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
53 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ангелина
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктор
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Янина
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Эльдар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александра
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Наталья
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Насиба
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Марк
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
34 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Ерлан
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 года назад
Артем
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данил
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Вероника
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
6 отзывов
4 года назад
Олег
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Вадим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Анна
 
46 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Рустем
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
4 года назад
Тимофей
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Григорий
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Амир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Савелий
 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Озвучание текстовых сообщений

    Нужен молодой мужчина с приятным, но мужественным брутальным голосом для озвучки проекта. Так как специфика проекта предполагает голосовые сообщения из мессенджеров (проект про общение на удаленке), то желательно отправлять демо вашего голоса максимально приближенные к ...

    Озвучивание44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучивание книги

    Требуется мужская озвучка текста. 17 000 слов, 120 500 символов с пробелами - 1 заказ. Тема ЗОЖ, саморазвитие. Голос диктора должен быть низким, выразительным, с хорошей дикцией. Исполнитель должен уметь обращаться с ...

    Озвучивание46 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить текст

    Озвучить текст от лица блогера на криптовалютную тематику 10 000 символов. Предлагайте бюджет и ваше портфолио.

    Озвучивание35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить моряка

    $4

    Нужно записать, как матрос видит вдалеке усатого мужчину и зовет его подняться на борт, постепенно раздражаясь. Текст такой: "Эй, там! Усатый! Ты на борт? Мы уже отчаливаем, так что поторопись! Слышишь? Всё! Отплываем в ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    4 года назад