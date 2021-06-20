Перевод с английских субтитров на русские-500минут

Нужно записать, как матрос видит вдалеке усатого мужчину и зовет его подняться на борт, постепенно раздражаясь. Текст такой: "Эй, там! Усатый! Ты на борт? Мы уже отчаливаем, так что поторопись! Слышишь? Всё! Отплываем в ...