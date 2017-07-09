Озвучка технического текста

ОзвучиваниеЗавершен12 заявок202 просмотра
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Нужно озвучить текст для видеоролика минут на 5-6. Текст технического содержания. Предпочтение отдается мужской озвучке. Текст нужно прочесть достаточно убедительно. Если есть вопросы - постараюсь ответить. Бюджет имеет значение. Скорость исполнения также. 

6 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Comrade_Pyotr
Пётр 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
6 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена оперативно, даже раньше оговоренного срока, Кроме того все замечания был перезаписаны. Приятно работать
Оперативная оплата, не менее оперативная связь и прояснение любых вопросов, связанных с задачей. Ничего кроме хорошего сказать просто не получается.