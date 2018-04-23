Озвучка текста на 40 часов для робота.

В крупный проект по созданию голоса для робота(как у Алисы) ищется диктор. При проживании в Москве и МО запись будет проводиться в студии компании. При проживании в регионах требуется наличие студии или готовности к командировке.

Задача: озвучить ровным голосом с нейтральной интонацией и хорошей дикцией 480 листов текста, что примерно 40 часов записи. После выполнения проекта потребуется доступность диктора, для озвучки дополнительных текстов.

Требования:

- выносливость и хорошая дикция, весь текст должен звучать ровно, ошибки сильно влияют на результат

- мужской или женский голос от 18 до 40 лет, не сильно низкий и не сильно высокий

- любовь к профессии, мы верим, что люди получающие удовольствие от работы производят качественный продукт

Кандидат будет выбран по факту выполнения тестового задания. Желательно выполнение на хороший микрофон, но записи на мобильный тоже будут рассмотрены. Текст в приложении.