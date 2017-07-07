Озвучка видеоролика. Приложение для юристов

Текст для озвучки:

слайд 3: Вы юрист, адвокат или нотариус? Укажите на карте свое местоположение, где вы готовы принимать клиентов.

слайд 4: А это ваши потенциальные клиенты, которым требуется юридическая поддержка

слайд 5: Каким образом им найти именно вас?

слайд 6: Клиент принимает решение чья именно помощь ему нужна: адвоката, нотариуса или просто юриста?

слайд 9: Закажите обратный звонок и с вами свяжутся те, кто находится в радиусе вашей локации

слайд 12: или вы можете самостоятельно выбрать на карте юриста по данным из его профиля и связаться с ним

слайд 15: теперь у вас есть постоянный доступ к юридической поддержке

слайд 16: ...и этот доступ не только в вашем регионе

слайд 17: ...но и по всему миру

слайд 19 Мы разрушаем устаревшие методы поиска юридической поддержки и это совершенно законно!

Дополнительная информация с собранными скетчами при дальнейшем общении.

Работа СРОЧНАЯ!

К началу следующей недели надо иметь готовую собранную дорожку.