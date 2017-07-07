Озвучка видеоролика. Приложение для юристов

Нужно озвучить текст для видеоролика минут на 5-6. Текст технического содержания. Предпочтение отдается мужской озвучке. Текст нужно прочесть достаточно убедительно. Если есть вопросы - постараюсь ответить. Бюджет имеет значение. Скорость исполнения также.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст для озвучки:
слайд 3: Вы юрист, адвокат или нотариус? Укажите на карте свое местоположение, где вы готовы принимать клиентов.
слайд 4: А это ваши потенциальные клиенты, которым требуется юридическая поддержка
слайд 5: Каким образом им найти именно вас?
слайд 6: Клиент принимает решение чья именно помощь ему нужна: адвоката, нотариуса или просто юриста?
слайд 9: Закажите обратный звонок и с вами свяжутся те, кто находится в радиусе вашей локации
слайд 12: или вы можете самостоятельно выбрать на карте юриста по данным из его профиля и связаться с ним
слайд 15: теперь у вас есть постоянный доступ к юридической поддержке
слайд 16: ...и этот доступ не только в вашем регионе
слайд 17: ...но и по всему миру
слайд 19 Мы разрушаем устаревшие методы поиска юридической поддержки и это совершенно законно!
Дополнительная информация с собранными скетчами при дальнейшем общении.
Работа СРОЧНАЯ!
К началу следующей недели надо иметь готовую собранную дорожку.
- Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходима озвучка детским голосом коротенького ролика. Демо голоса приветствуется.Озвучивание5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать озвучку для турнира.Озвучивание25 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть 3 видеоурока по 3D моделированию на русском языке. Есть тексты к ним на английском. Необходимо сделать озвучку. Продолжительность видеороликов приблизительно 40 мин.Озвучивание21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужна озвучка рекламного ролика в пределах 70 словОзвучивание47 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно озвучить видео по сценарию. Рассматриваем женские и мужские голоса. Указывайте, пожалуйста, ссылку на портфолио цену за 1 минуту озвучки. Спасибо!Озвучивание34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Текст в приложении, хроно 38-45 сек. Пишите цену и сроки, спасибо.Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть видео, снятое с телефона в прямоугольном формате. Действия на экране происходят в этом видео в верхней части экрана, в нижней и средней. Нужно это видео усечь для инстаграмма под квадратный формат. Нужно чтобы этот ...Озвучивание14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать текст для рекламного ролика после чего записать аудио в хорошем качестве 23 сек. Тематика видео: Aliexpress, товары из интернет магазина, скидки, паблик в вк Вот видео без звука: https://youtu.be/O4QrlI3XNPs За креативность хорошее вознаграждение Пишите в лс или на ...Озвучивание10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен диктор для записи приветствия для компании около 44 секунд.Озвучивание26 заявокЗакрыт6 лет назад