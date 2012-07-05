Язык русский. Голос мужской Текст для диктора - чуть менее 1000 слов - 10 минут Текст разбит по времени и необходимо строго соблюдать обозначенные «тайминги» - замедляя или ускоряя речь ...
Приватно для Кухарский Евгений (kuharsky)
Запись сообщения для автоответчика.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно по титрам озвучить фильм. Продолжительность фильма 1 час 30 минут. Пишите примерную стоимость, сюда или на [email protected]Озвучивание2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Необходимо озвучить видео-ролик продолжительностью 12 минут 46 секунд. Тематика ролика - обучение работе с бинарными опционами. Голос - мужской. Темп - размеренный, спокойный. Оплата - 25 WMZ производится ...Завершен13 лет назад
Тематика - интернет, стартапы, интернет-бизнес. Я даю ссылку на ролик и графику для заставки - от вас получаю это же видео, но с русским переводом и моей заставкой.Озвучивание3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужна озвучка (только мужской голос)Завершен13 лет назад
Нужно создать запись для автоответчика (когда клиент звонит в компанию, он слышит приветствие, и варианты действия, текст предоставлю). Запись должна быть в mp3 формате, желательно женский голос, без говоров (московских, украинских, питерских) ...Озвучивание3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Прочить речь для трансляции по громкоговорителю СрочноОзвучивание1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Надо избавить существующий ролик от "бе-ме" и полностью пере-озвучить красивым мужским голосом Вот сам ролик http://www.youtube.com/watch?v=fFrpwizKess. Слова можно использовать оригинальные, но ...Озвучивание2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ввод текста с youtube и с аудио Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура, СКС Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении ...Озвучивание9 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужная молодая мама, возраст 29 -35, 40 с ребенок, как если бы она посетила тренинг. Озвучивание должно быть ...Завершен13 лет назад