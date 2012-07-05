Приватно для Кухарский Евгений (kuharsky)

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  2. Озвучивание
Завершен1 заявка110 просмотров

Запись сообщения для автоответчика.

13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Заказывал сообщение для автоответчика, всё отлично, учёл все просьбы и пожелания, хороший голос. Спасибо.
Влад - хороший заказчик проблем в работе не было все принял без проблем Спасибо!

Заявки фрилансеров

animazzio
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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