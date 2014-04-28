Реклама такси на радио придумать

Кто может озвучить несколько фраз голосом Йоды? Вот это он — http://www.empireonline.com/images/features/100greatestcharacters/photos/25.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется придумать рекламу такси на радио. Нужен рекламный текст и возможно потом озвучка. По времени - 30 секунд реклама на радио.
Ёмко лаконично, такси комфорт класса. Цена, сроки? (по-возможности сегодня - 13.05.2014)
Вот бред, который предложили нам на радио (первая часть из пункта А в пункт Б - бред, а вторая часть из нашего же ком.предложения ...):
"Решаем простую, арифметическую задачу.
Нам, нужно добраться из пункта А в пункт Б.
Как это сделать с наименьшими затратами?
Ответ очевиден!!! Быстро и удобно, доставит Вас, куда угодно служба такси « 47 регион ».
Служба такси « 47 регион »междугороднее и корпоративное такси, предлагает Вам качественную услугу пассажирских перевозок. Выбирая службу такси « 47 регион», Вы получаете поездки с профессиональными водителями, своевременную подачу комфортабельного автомобиля, вежливое обслуживание, достойный уровень сервиса по выгодным тарифам. Приглашаем к сотрудничеству корпоративных клиентов.
Вызов такси по телефону - 54 – 444 ( или 54 – три четверки) -
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