Реклама такси на радио придумать

Требуется придумать рекламу такси на радио. Нужен рекламный текст и возможно потом озвучка. По времени - 30 секунд реклама на радио.

Ёмко лаконично, такси комфорт класса. Цена, сроки? (по-возможности сегодня - 13.05.2014)

Вот бред, который предложили нам на радио (первая часть из пункта А в пункт Б - бред, а вторая часть из нашего же ком.предложения ...):

"Решаем простую, арифметическую задачу.

Нам, нужно добраться из пункта А в пункт Б.

Как это сделать с наименьшими затратами?

Ответ очевиден!!! Быстро и удобно, доставит Вас, куда угодно служба такси « 47 регион ».

Служба такси « 47 регион »междугороднее и корпоративное такси, предлагает Вам качественную услугу пассажирских перевозок. Выбирая службу такси « 47 регион», Вы получаете поездки с профессиональными водителями, своевременную подачу комфортабельного автомобиля, вежливое обслуживание, достойный уровень сервиса по выгодным тарифам. Приглашаем к сотрудничеству корпоративных клиентов.

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и Вы уже в пути!

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