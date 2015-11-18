Требуется озвучить видеоролик на Английском.

Нужно озвучить предоставленный ниже текст, женским голосом. Для IP телефонии. Текст: "По техническим причинам наблюдается задержка зачисления средств.(пауза) Если у вас другая причина обращения нажмите 1. " "Все операторы заняты. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. (пауза) Назовите ...