Запись видео с демонстрации экрана

Здравствуйте!

Нужно записать и озвучить ролик, на тему "как скачать видео?"

Видео представляет собой инструкцию по скачиванию из демонстрации вашего экрана.

Требования:

- Голос мужской.

- Должны быть примеры работ в портфолио

- Умение писать видео из демонстрации экрана

- Текст подготовлен, но можно ещё отредактировать, поэтому если Вы человек грамотно знающий русский язык, это будет только плюс.

- Видео примерно 2-4 мин.