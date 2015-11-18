Запись видео с демонстрации экрана

ОзвучиваниеЗакрыт14 заявок256 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно записать и озвучить ролик, на тему "как скачать видео?" 

Видео представляет собой инструкцию по скачиванию из демонстрации вашего экрана.

Требования:

- Голос мужской.

- Должны быть примеры работ в портфолио

- Умение писать видео из демонстрации экрана

- Текст подготовлен, но можно ещё отредактировать, поэтому если Вы человек грамотно знающий русский язык, это будет только плюс.

- Видео примерно 2-4 мин.

8 лет назад
nych99
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад