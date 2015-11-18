Запись видео с демонстрации экрана

Требуется озвучить уже написанный текст для ютуба! В тексте ролика примерно 10-15 пунктов по 3-4 строчки. Примерно 1400 слов. Интересует цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно записать и озвучить ролик, на тему "как скачать видео?"
Видео представляет собой инструкцию по скачиванию из демонстрации вашего экрана.
Требования:
- Голос мужской.
- Должны быть примеры работ в портфолио
- Умение писать видео из демонстрации экрана
- Текст подготовлен, но можно ещё отредактировать, поэтому если Вы человек грамотно знающий русский язык, это будет только плюс.
- Видео примерно 2-4 мин.
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