Здравствуйте, уважаемые разработчики! Нуждаемся в разработке Android приложения. Требуется человек который поможет разработать, основной акцент на визуальную часть (фронтенд). (Компании не интересуют) Требования к исполнителю: - Обязательная практика и навыки в разработке, и уже принимал участие или разработал минимум ...
- Мобильные приложения13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Интересует разработка или покупка готового решения по продажи хостинга/VDS/VPS. [b]Требования: [/b]1) Минимальные затраты на разработку 2) Дизайн не уникальный (самые потом подрисуем лого) 3) Подключение биллинга, можно бесплатный. 4) Подключение платежных систем Пример готового решения: oshq.ru, надо примерно вот такое. Всем спасибо.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно записать и озвучить ролик, на тему "как скачать видео?" Видео представляет собой инструкцию по скачиванию из демонстрации вашего экрана. [b]Требования:[/b] - Голос мужской. - Должны быть примеры работ в портфолио - Умение писать видео из демонстрации экрана - Текст подготовлен, ...Озвучивание14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется системный администратор для настройки сервера. Требования: - Опыт работы не менее 5 лет. - Опыт настройки серверов, и оптимизация для высокого нагружаемых машин. - Фактически регулярно доступный за компьютером, для устранения проблем, если стабильность сервера нарушена, даже поза ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нуждаемся в 4-х грамотных рерайтеров/копирайтеров на постоянную работу. Нужно сидеть по часам, договорится сможем за количество выполненных работ Тематика: видео, сериалы, фильмы. На данный момент нужно работать в 2 смены. с 9 утра до 17-30 ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад