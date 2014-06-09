nych99

Игорь Ниофоменко nych99

 
46 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Разработка Android приложения

    Здравствуйте, уважаемые разработчики! Нуждаемся в разработке Android приложения. Требуется человек который поможет разработать, основной акцент на визуальную часть (фронтенд). (Компании не интересуют) Требования к исполнителю: - Обязательная практика и навыки в разработке, и уже принимал участие или разработал минимум ...

    Android
    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт хостинг+биллинг по приему платежей

    Здравствуйте! Интересует разработка или покупка готового решения по продажи хостинга/VDS/VPS. [b]Требования: [/b]1) Минимальные затраты на разработку 2) Дизайн не уникальный (самые потом подрисуем лого) 3) Подключение биллинга, можно бесплатный. 4) Подключение платежных систем Пример готового решения: oshq.ru, надо примерно вот такое. Всем спасибо.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Запись видео с демонстрации экрана

    Здравствуйте! Нужно записать и озвучить ролик, на тему "как скачать видео?"  Видео представляет собой инструкцию по скачиванию из демонстрации вашего экрана. [b]Требования:[/b] - Голос мужской. - Должны быть примеры работ в портфолио - Умение писать видео из демонстрации экрана - Текст подготовлен, ...

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка сервера для нагружаемого проекта

    Здравствуйте!  Требуется системный администратор для настройки сервера.  Требования:  - Опыт работы не менее 5 лет.  - Опыт настройки серверов, и оптимизация для высокого нагружаемых машин.  - Фактически регулярно доступный за компьютером, для устранения проблем, если стабильность сервера нарушена, даже поза ...

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтеры/рерайтеры

    Здравствуйте! Нуждаемся в 4-х грамотных рерайтеров/копирайтеров на постоянную работу. Нужно сидеть по часам, договорится сможем за количество выполненных работ Тематика: видео, сериалы, фильмы. На данный момент нужно работать в 2 смены. с 9 утра до 17-30 ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад