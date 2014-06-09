Здравствуйте, уважаемые разработчики! Нуждаемся в разработке Android приложения. Требуется человек который поможет разработать, основной акцент на визуальную часть (фронтенд). (Компании не интересуют) Требования к исполнителю: - Обязательная практика и навыки в разработке, и уже принимал участие или разработал минимум ...