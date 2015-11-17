Настройка сервера для нагружаемого проекта

Здравствуйте!

Требуется системный администратор для настройки сервера.

Требования:

- Опыт работы не менее 5 лет.

- Опыт настройки серверов, и оптимизация для высокого нагружаемых машин.

- Фактически регулярно доступный за компьютером, для устранения проблем, если стабильность сервера нарушена, даже поза рабочее время Вы не откажете в помощи

- Умение настройки программы Munin, Cacti и пр..

- Умение настройки почты, знание правил для массовых рассылок чтобы не попасть в спам.

Задания:

- Наладить стабильную работу почты для отправки писем.

- Выявить и найти причину появления ошибок на сайте 502, если проблема не связана из сервером, помочь найти и указать источники появления проблем.

Оплата труда в час в руб.

Оставляйте стоимость работы в час, контакты и свое резюме с примерами работ.

Так же большая просьба к тем администраторам, в которых маленький опыт работы с высоко нагружаемыми проектами, оставлять свои контакты не стоит!