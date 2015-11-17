Настройка сервера для нагружаемого проекта

Нужен программист для защиты программы от взлома (программа instagram direct) защитить желательно с помощью лицензии от vmprotector. Программа после защиты обязательно проверяется на взлом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется системный администратор для настройки сервера.
Требования:
- Опыт работы не менее 5 лет.
- Опыт настройки серверов, и оптимизация для высокого нагружаемых машин.
- Фактически регулярно доступный за компьютером, для устранения проблем, если стабильность сервера нарушена, даже поза рабочее время Вы не откажете в помощи
- Умение настройки программы Munin, Cacti и пр..
- Умение настройки почты, знание правил для массовых рассылок чтобы не попасть в спам.
Задания:
- Наладить стабильную работу почты для отправки писем.
- Выявить и найти причину появления ошибок на сайте 502, если проблема не связана из сервером, помочь найти и указать источники появления проблем.
Оплата труда в час в руб.
Оставляйте стоимость работы в час, контакты и свое резюме с примерами работ.
Так же большая просьба к тем администраторам, в которых маленький опыт работы с высоко нагружаемыми проектами, оставлять свои контакты не стоит!
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