Настройка сервера для нагружаемого проекта

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок169 просмотров
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Здравствуйте! 

Требуется системный администратор для настройки сервера. 

Требования: 

- Опыт работы не менее 5 лет. 

- Опыт настройки серверов, и оптимизация для высокого нагружаемых машин. 

- Фактически регулярно доступный за компьютером, для устранения проблем, если стабильность сервера нарушена, даже поза рабочее время Вы не откажете в помощи 

- Умение настройки программы Munin, Cacti и пр.. 

- Умение настройки почты, знание правил для массовых рассылок чтобы не попасть в спам. 

Задания: 

- Наладить стабильную работу почты для отправки писем. 

- Выявить и найти причину появления ошибок на сайте 502, если проблема не связана из сервером, помочь найти и указать источники появления проблем. 

Оплата труда в час в руб. 

Оставляйте стоимость работы в час, контакты и свое резюме с примерами работ. 

Так же большая просьба к тем администраторам, в которых маленький опыт работы с высоко нагружаемыми проектами, оставлять свои контакты не стоит!

8 лет назад
nych99
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад