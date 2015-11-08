Настройка asterisk

18 sip транков от задарма 2 железки siemens c530ip и cisco spa 303g2 На каждом аппарате видно отображаемое имя sip – номер Москвы MSK / Питера SPB и так далее, чтоб сразу было понятно с какого города входящий В вечернее время переадресация на 1 мобильный номер всех звонков Поднять это все на хорошей виртуалочке в РФ Напишите – "ознакомлен с тз", если прочитали и поняли, что от вас требуется.