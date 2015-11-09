Настройка FreeRadius

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка147 просмотров
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в роли NAS сервера Mikrotik

Нужно настроить связку   FreeRadius + MySQL

чтобы абонент при подкльючении получал данные тарифов из базы

способы подкльючения PPPOE Hotspot

8 лет назад
Art1977
46 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад