Настройка vps и защита на digitalocean

Системное администрированиеЗавершен10 заявок222 просмотра
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Всем, привет!

Срочные задачи:

- Необходимо настроить VPS-сервер, который находиться на digitalocean.com с оболочкой VESTA.

- Удаление текущих вирусов (на 1-2 проектах)

- Установка защиты (антивируса и тд.)

- Решение вопросов администрирования

Рассматриваются только опытные кандидаты, которую могут дать гарантию.

Оплата или за полный объем работы или по часам - обсуждаемо в скайпе

Жду Ваши предложения .

8 лет назад
yadrew
Андрю 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
8 лет назад
$80
1 день
Отличный исполнитель. Быстро решил вопросы и реализовал поставленные задачи. В бонус проконсультировал по нужным вопросам. Рекомендую!
Доволен заказчиком. Быстро нашли взаимопонимание, и сработались. Полагаю что будут дальнейшие задачи.