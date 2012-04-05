OpenStreetMap настройка сервера

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки232 просмотра
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Установить сервер OSM с возможностью редактирования (JOSM или/и браузер), сервисом прокладки маршрутов (Сервис роутинга: OSRM),

необходим механизм разграничения доступа. Программное обеспечение: Linux

debian 8.2, apache, postgresql Рендер: Mapnik

Тайлы: Mod tile, реализовать тайловый кэш, Служба геокодинга: Nominatim. Пишите если есть опыт и портфолио.

8 лет назад
velcom
50 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад