ISP на VDS проблема с подключением к MySQL

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок154 просмотра
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возникла проблема с подключением к MySQL. Требуется устранить проблему, и заодно проверить правильность настроек сервераb и на наличие вирусов

MySQL
8 лет назад
GoAuto2015
49 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад