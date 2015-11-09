Перенести магазин на Opencart 1.5.6.1 с хостинга на VPS

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок183 просмотра
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Необходимо перенести магазин на Opencart 1.5.6.1 с хостинга на VPS. На VPS уже установлен ISPManager lite.

OpenCart
8 лет назад
Alex_Bezrodniy
Александр 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад