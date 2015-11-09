На одном из сайтов на сервере периодически (уже 4 раза) появляется 1 и тот же вирус. После полной чистки недели через 2 появляется опять. Нужно подсказать способ как обнаружить дыру в сайте.
Помочь решить проблему с отправкой писем на @mail.ru сервера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую,
Нуждаюсь в Вашей помощи и совете, зол на @mail.ru
Итак:
mail.ru заблокировали отправку писем с нашего сервера и вообще все письма с упоминанием ссылки на наш сайт, смена домена даже не помогла
Мы отправляем только подтверждения регистрации на почту и восстановление пароля. (суммарно до 5к писем в день)
На сайте у нас есть партнерская программа со ссылками вида site.com/affiliate/xxxx и как раз mail.ru не нравится наша партнерка.
Связались в тикетах с mail.ru, чтобы разблокировать, нам пишут, что мы должны контролировать своих пользователей и отслеживать, что они делают так как кто-то слал спам.
Добавили на сайте почту для отправки жалоб (они спрашивали какие действия мы предпринимаем), но mail.ru требует именно чтобы мы к партнерской программе прикрепили UTM метки.
Как нам это вообще сделать если пользователь может править ссылки и просто затирать utm и по сути рассылать письма как сам хочет даже если в правилах это запрещено..
Как быть ? Кто может помочь дельным советом ?
P.S. мы также настроили spf, dkim - но этого всего mail.ru мало, мы пытаемся делать отправку через Amazon Ses
Мы в тикетах общаемся с mail.ru и они нам подтвердили что полностью нас заблокировали и ждут он нас мер.
Ниже прикрепил одну из последних переписок @mail.ru
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