Помочь решить проблему с отправкой писем на @mail.ru сервера

Приветствую,

Нуждаюсь в Вашей помощи и совете, зол на @mail.ru

Итак:

mail.ru заблокировали отправку писем с нашего сервера и вообще все письма с упоминанием ссылки на наш сайт, смена домена даже не помогла

Мы отправляем только подтверждения регистрации на почту и восстановление пароля. (суммарно до 5к писем в день)

На сайте у нас есть партнерская программа со ссылками вида site.com/affiliate/xxxx и как раз mail.ru не нравится наша партнерка.

Связались в тикетах с mail.ru, чтобы разблокировать, нам пишут, что мы должны контролировать своих пользователей и отслеживать, что они делают так как кто-то слал спам.

Добавили на сайте почту для отправки жалоб (они спрашивали какие действия мы предпринимаем), но mail.ru требует именно чтобы мы к партнерской программе прикрепили UTM метки.

Как нам это вообще сделать если пользователь может править ссылки и просто затирать utm и по сути рассылать письма как сам хочет даже если в правилах это запрещено..

Как быть ? Кто может помочь дельным советом ?

P.S. мы также настроили spf, dkim - но этого всего mail.ru мало, мы пытаемся делать отправку через Amazon Ses

Мы в тикетах общаемся с mail.ru и они нам подтвердили что полностью нас заблокировали и ждут он нас мер.

Ниже прикрепил одну из последних переписок @mail.ru