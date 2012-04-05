Bash script поиска сайтов добавленных на сервер

$3
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txt

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад