Заставить работать API Youtube

Системное администрированиеЗавершен1 заявка133 просмотра
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Нужно заставить работать JS код, который выводит окно с youtube плеером на сайте, по определенному поисковому запросу.

Файл с кодом прикрепляю к посту.

8 лет назад
numb
Саша 
34 годаИталия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
saboteador-ua
Андрей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
34 отзыва(-3)
8 лет назад
$5
1 день
Все сделано качественно и в срок. Спасибо!
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