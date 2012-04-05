Вирус на сайте

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок161 просмотр
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На одном из сайтов на сервере периодически (уже 4 раза) появляется 1 и тот же вирус. После полной чистки недели через 2 появляется опять. Нужно подсказать способ как обнаружить дыру в сайте.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад