Вирус на сайте

Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На одном из сайтов на сервере периодически (уже 4 раза) появляется 1 и тот же вирус. После полной чистки недели через 2 появляется опять. Нужно подсказать способ как обнаружить дыру в сайте.
- Похожие заказы
- $3Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно заставить работать JS код, который выводит окно с youtube плеером на сайте, по определенному поисковому запросу. Файл с кодом прикрепляю к посту.Завершен8 лет назад
Установить сервер OSM с возможностью редактирования (JOSM или/и браузер), сервисом прокладки маршрутов (Сервис роутинга: OSRM), необходим механизм разграничения доступа. Программное обеспечение: Linux debian 8.2, apache, postgresql Рендер: Mapnik Тайлы: Mod tile, реализовать тайловый кэш, Служба ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
возникла проблема с подключением к MySQL. Требуется устранить проблему, и заодно проверить правильность настроек сервераb и на наличие вирусовСистемное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сервер хостинга Centos 6.6, VestaCP, шаблон apache + nginx. В той же сети контроллер домена на Windows 2008 R2 Сайт на php. Необходимо настроить авторизацию пользователей сайта в домене.Завершен8 лет назад
нужна помощь в настройке Адсенс на сайте http://nsk-com.ru - сейчас при посещаемости 13300 уников (в месяц) доход составляет 26 долл (в месяц). раньше при такой-же посещаемости был доход примерно 80 долл в месяц. подозреваю, что ...Закрыт8 лет назад
Добрый день! Есть shared хостинг (bluehost) в корне которого находится два Wordpress блога. В фалы (скорее всего, с помощью "дыр" в WP) был внедрен посторонний код (malware). В результате bluhost заблокировал доступ к сайтам до тех пор пока ...Завершен8 лет назад
Необходимо создать ряд puppet конфигураций для следующих продуктов: - Solr Cloud - Neo4j Cloud - MongoDB CloudЗакрыт8 лет назад
Есть задача удлинить 2 телефонных линии с помощью IP телефонии. В наличии есть следующее оборудование:1. D-Link DPH-150S, прошивка GE_1.002. SNR-VG-3112, прошивка BOOT--1.0.1.56(2012-04-05 17:07:00) IMG--1.0.1.62(2013-07-25 14:36:00)3. Linksys SPA31024. D-Link DVG-7111S, прошивка RU_1.00 3 железки - IP шлюзы с FXO ...Закрыт8 лет назад