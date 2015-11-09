Настройка почтового ящика на сервере

Необходимо перенести магазин на Opencart 1.5.6.1 с хостинга на VPS. На VPS уже установлен ISPManager lite.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сервере надо настроить почтовый ящик так что бы все письма с него уходили во входящие.
Что мы имеем:
1. Сервер на Centos 6
2. Установленная ISPa
3. Домен "сайт.рф"
4. К нему создан почтовый ящик "info@сайт.рф"
Так вот надо что-бы с этого ящика вся почта доставлялась во входящие. маил, гугл, яндек и почта на частных доменах.
Настроить все подписи и что там еще нужно.
Почта не для спама, рабочий домен, с него будет вестись обычная переписка.
Предложения типа завязать почту через какие-либо почтовые сервисы не рассматриваютя
Обязательное требование это наличие опыта в этом деле, на моем сервере учиться не надо.
Еще вы должны объяснить что вы сделали, я должен понимать что будет делаться.
- Похожие заказы
- Системное администрирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую, Нуждаюсь в Вашей помощи и совете, зол на [b]@mail.ru [/b] Итак: mail.ru заблокировали отправку писем с нашего сервера и вообще все письма с упоминанием ссылки на наш сайт, [b]смена домена даже не помогла[/b] Мы отправляем только подтверждения регистрации на ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На одном из сайтов на сервере периодически (уже 4 раза) появляется 1 и тот же вирус. После полной чистки недели через 2 появляется опять. Нужно подсказать способ как обнаружить дыру в сайте.Системное администрирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txtСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно заставить работать JS код, который выводит окно с youtube плеером на сайте, по определенному поисковому запросу. Файл с кодом прикрепляю к посту.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Установить сервер OSM с возможностью редактирования (JOSM или/и браузер), сервисом прокладки маршрутов (Сервис роутинга: OSRM), необходим механизм разграничения доступа. Программное обеспечение: Linux debian 8.2, apache, postgresql Рендер: Mapnik Тайлы: Mod tile, реализовать тайловый кэш, Служба ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
возникла проблема с подключением к MySQL. Требуется устранить проблему, и заодно проверить правильность настроек сервераb и на наличие вирусовСистемное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Сервер хостинга Centos 6.6, VestaCP, шаблон apache + nginx. В той же сети контроллер домена на Windows 2008 R2 Сайт на php. Необходимо настроить авторизацию пользователей сайта в домене.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужна помощь в настройке Адсенс на сайте http://nsk-com.ru - сейчас при посещаемости 13300 уников (в месяц) доход составляет 26 долл (в месяц). раньше при такой-же посещаемости был доход примерно 80 долл в месяц. подозреваю, что ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад