Настройка почтового ящика на сервере

На сервере надо настроить почтовый ящик так что бы все письма с него уходили во входящие.

Что мы имеем:

1. Сервер на Centos 6

2. Установленная ISPa

3. Домен "сайт.рф"

4. К нему создан почтовый ящик "info@сайт.рф"

Так вот надо что-бы с этого ящика вся почта доставлялась во входящие. маил, гугл, яндек и почта на частных доменах.

Настроить все подписи и что там еще нужно.

Почта не для спама, рабочий домен, с него будет вестись обычная переписка.

Предложения типа завязать почту через какие-либо почтовые сервисы не рассматриваютя

Обязательное требование это наличие опыта в этом деле, на моем сервере учиться не надо.

Еще вы должны объяснить что вы сделали, я должен понимать что будет делаться.