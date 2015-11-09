Устранение нагрузки на базу данных Opencart

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Большая нагрузка на Базу данных превышающих лимит.

Допустимая нагрузка по тарифу для cpu: 120 для mysql: 1000

Пиковая нагрузка на базу данных была 5147 CP. в среднем 2000-2500 CP

Поясню для всех, ненужны сервера и тд. нужна оптимизация, выявить причину скачков если такова имеется.

Трафика тоже нет такого чтобы шла такая нагрузка причина в чем то другом, эту причину надо выявить и устранить!

Сроки до 13 ноября.