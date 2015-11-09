Устранение нагрузки на базу данных Opencart

Всем, привет! Срочные задачи: - Необходимо настроить VPS-сервер, который находиться на digitalocean.com с оболочкой VESTA. - Удаление текущих вирусов (на 1-2 проектах) - Установка защиты (антивируса и тд.) - Решение вопросов администрирования Рассматриваются только опытные кандидаты, которую могут дать гарантию. Оплата или ...
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Хостинг TimeWeb.ru
Движок Opencart
Большая нагрузка на Базу данных превышающих лимит.
Допустимая нагрузка по тарифу для cpu: 120 для mysql: 1000
Пиковая нагрузка на базу данных была 5147 CP. в среднем 2000-2500 CP
Поясню для всех, ненужны сервера и тд. нужна оптимизация, выявить причину скачков если такова имеется.
Трафика тоже нет такого чтобы шла такая нагрузка причина в чем то другом, эту причину надо выявить и устранить!
Сроки до 13 ноября.
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