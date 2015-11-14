Настроить копию сервера WowzaServer2

Системное администрированиеЗавершен3 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

WowzaServer настроен на преобразование файлов из локального каталога в RTMP поток. Какие файлы в какой момент времени брать он берет из базы mysql.

Есть все данные бэкапа сервер, в т.ч. база данных, конфигурационные файлы и прочее.

Необходимо подправить конфигурационные файлы, чтобы WowzaServer запускалась на новом сервере.

8 лет назад
akinshind
Дмитрий 
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alphaQu4z4r
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо за быстрое и качественное выполнение задачи. Ура. Все работает!!
Как всегда сработлись хорошо.