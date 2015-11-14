Настроить копию сервера WowzaServer2

WowzaServer настроен на преобразование файлов из локального каталога в RTMP поток. Какие файлы в какой момент времени брать он берет из базы mysql.

Есть все данные бэкапа сервер, в т.ч. база данных, конфигурационные файлы и прочее.

Необходимо подправить конфигурационные файлы, чтобы WowzaServer запускалась на новом сервере.