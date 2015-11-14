Настроить копию сервера WowzaServer2

Нужно решить проблему с односторонней слышимостью в аппаратных sip-телефонах (2 шт.), подключенных к облачной АТС Ростелекома. Модели телефонов – Yealink SIP-T20. Интернет – мгтс-овский adsl. Схема подключения телефонов к интернету: телефон -> роутер -> adsl-модем. ...
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WowzaServer настроен на преобразование файлов из локального каталога в RTMP поток. Какие файлы в какой момент времени брать он берет из базы mysql.
Есть все данные бэкапа сервер, в т.ч. база данных, конфигурационные файлы и прочее.
Необходимо подправить конфигурационные файлы, чтобы WowzaServer запускалась на новом сервере.
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