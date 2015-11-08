Решить проблему с односторонней слышимостью в аппаратных SIP-телефонах

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Нужно решить проблему с односторонней слышимостью в аппаратных sip-телефонах (2 шт.), подключенных к облачной АТС Ростелекома.

Модели телефонов – Yealink SIP-T20.

Интернет – мгтс-овский adsl.

Схема подключения телефонов к интернету: телефон -> роутер -> adsl-модем.

Ньюансы:

- в этой же сетке есть работающий телефон модели Yealink SIP-T19P

- проблемные аппараты вполне себе работают, если их подключить к другому sip-провайдеру.

Для решения проблемы будет выдан удаленный доступ к веб-мордам телефона, роутера и модема.

Лог звонка в приложении.

8 лет назад
akravchuk
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад