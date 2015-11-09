Настройка отправки

в роли NAS сервера Mikrotik Нужно настроить связку FreeRadius + MySQL чтобы абонент при подкльючении получал данные тарифов из базы способы подкльючения PPPOE Hotspot
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там в логике обработчика проблемы. Я поставил старый код для платежек которые не "Банковский перевод"
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