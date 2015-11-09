Настройка отправки

$30
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки114 просмотров
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там в логике обработчика проблемы. Я поставил старый код для платежек которые не "Банковский перевод"

8 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад