Настройки REDIS на Linux

Привет!

Пришло от сюда письмо

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Они пишут что наша система REDIS не защищена. На сколько я их понял, нужно защитить ee паролем, либо её вовсе отключить.

Вот ошибка:

[1] Redis

[2] Shadowserver: Open Redis Key-Value Store Scanning Project

Format: ASN | IP address | Timestamp (UTC) | Port | Redis version

24940 | 78.XX.XXX.XXX | 2015-11-08 01:46:04 | 6379 | 2.8.19

Всего затронуто 4 IP адреса этого сервера. На самом деле к ним redis не покдлючен, он подключен к одному IP, который не затронут. Чтобы сильно не париться можно редис просто отключить от IP адресов, которые затронуты.