Проблемы со входом в админку в ВордПресс

$5
Системное администрированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно войти в панель администратора на сайте. По непонятным причинам сбился пароль. Обычными методами восстановления снять не получается.

8 лет назад
hardmaster52
Юрий 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$5
1 день
Настоящий мастер. Решил вопрос за пять минут. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен! Оплата вовремя! Рекомендую!