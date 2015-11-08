Настроить и раздать интернет.

На сервере надо настроить почтовый ящик так что бы все письма с него уходили во входящие. Что мы имеем: 1. Сервер на Centos 6 2. Установленная ISPa 3. Домен "сайт.рф" 4. К нему создан почтовый ящик "[url=mailto:info@%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.%D1%80%D1%84]info@сайт.рф[/url]" Так вот надо что-бы ...