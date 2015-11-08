Настроить цели о отчеты в Google Analytics через GTM для e-commerce

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Было бы классно если бы вы круто разбирались в Google Analytics и именно через GTM  и именно в области e-commerce (помимо всего прочего)

Нужно настроить цели и все возможные удобные отчеты (инициатива (если у вас есть идеи как и что конкретно, приветствуется).Чтобы я могла понимать:

  • конкретные транзакции пришли каким путем и откуда конкретно (объявление, пост в соцсетях, запросы в поиске) , от каких пользователей
  • тоже самое я хочу видеть с данными о брошенных корзинах, добавлении в корзину, оплатой картой, регистрация на сайте, подписка на новости, подписка на услугу, самые популярные страницы выхода и переходы с главной, кликанное на номер телефона, переходы в соцсети, повторные покупки.
В общем, если вы знаете как это настроить чтобы это все складывалось в информативные отчеты - вэлкам!сайт -http://www.dongiulio.ruтам уже стоит GTM код.
8 лет назад
guest_14474352430714
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад