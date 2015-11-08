Настроить цели о отчеты в Google Analytics через GTM для e-commerce

Было бы классно если бы вы круто разбирались в Google Analytics и именно через GTM и именно в области e-commerce (помимо всего прочего)

Нужно настроить цели и все возможные удобные отчеты (инициатива (если у вас есть идеи как и что конкретно, приветствуется).Чтобы я могла понимать:

конкретные транзакции пришли каким путем и откуда конкретно (объявление, пост в соцсетях, запросы в поиске) , от каких пользователей

тоже самое я хочу видеть с данными о брошенных корзинах, добавлении в корзину, оплатой картой, регистрация на сайте, подписка на новости, подписка на услугу, самые популярные страницы выхода и переходы с главной, кликанное на номер телефона, переходы в соцсети, повторные покупки.