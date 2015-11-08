Настроить сервер Amazon AWS EC2 для переезда с FirstVDS

Было бы классно если бы вы круто разбирались в Google Analytics и именно через GTM и именно в области e-commerce (помимо всего прочего) Нужно настроить цели и все возможные удобные отчеты (инициатива (если у вас есть идеи как и что конкретно, приветствуется).Чтобы ...