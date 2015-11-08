Надо установить Libre Office ([url=https://ru.libreoffice.org/download/]https://ru.libreoffice.org/download/[/url]) на сервер под учетную запись excel_sync. И обязательно один раз запустить его. Уже установлен Open Office через wine под эту учетную запись, надо также установить Libre Office
Настроить сервер Amazon AWS EC2 для переезда с FirstVDS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для переезда необходимо настроить:
- Сервер EC2
- DNS доменов на новый сервер
- БАзы данных MySQL
- 15 статичных сайтов (без CMS и MySQL),
- 1 с MySQL
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