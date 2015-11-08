Настроить сервер Amazon AWS EC2 для переезда с FirstVDS

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок157 просмотров
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Для переезда необходимо настроить:

  • Сервер EC2
  • DNS доменов на новый сервер
  • БАзы данных MySQL
А затем перенести с виртуального сервера FIrstVDS на новый перенести:

  • 15 статичных сайтов (без CMS и MySQL),
  • 1 с MySQL
Для специалиста это 2 часа работы. Предложите стоимость и срок реализации.
8 лет назад
stepinfuture
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад