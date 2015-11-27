Перенос сайта на новый сервер, оптимизация настроек

$100
Системное администрированиеЗавершен12 заявок241 просмотр
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Перенести сайты со старого сервера на новый, настроить, оптимизировать. 

8 лет назад
Missiya
33 годаСловения
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
1 день
Работы было много. Нужно было перенести несколько сайтов со старого сервера на новый. При этом два сайта топовых с посещалкой 20000+. Не без проблем и заминок с обеих сторон, но все сделали. Спасибо большое!
Спасибо!