Было бы классно если бы вы круто разбирались в Google Analytics и именно через GTM и именно в области e-commerce (помимо всего прочего) Нужно настроить цели и все возможные удобные отчеты (инициатива (если у вас есть идеи как и что конкретно, приветствуется).Чтобы ...
Установить Libre Office for Win на Ubuntu через wine
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо установить Libre Office (https://ru.libreoffice.org/download/) на сервер под учетную запись excel_sync. И обязательно один раз запустить его.
Уже установлен Open Office через wine под эту учетную запись, надо также установить Libre Office
- Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
18 sip транков от задарма 2 железки siemens c530ip и cisco spa 303g2 На каждом аппарате видно отображаемое имя sip – номер Москвы MSK / Питера SPB и так далее, чтоб сразу было понятно с какого города ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужно войти в панель администратора на сайте. По непонятным причинам сбился пароль. Обычными методами восстановления снять не получается.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется настроить и раздать интернет.Системное администрирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
WowzaServer настроен на преобразование файлов из локального каталога в RTMP поток. Какие файлы в какой момент времени брать он берет из базы mysql. Есть все данные бэкапа сервер, в т.ч. база данных, конфигурационные файлы и прочее. Необходимо ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно решить проблему с односторонней слышимостью в аппаратных sip-телефонах (2 шт.), подключенных к облачной АТС Ростелекома. Модели телефонов – Yealink SIP-T20. Интернет – мгтс-овский adsl. Схема подключения телефонов к интернету: телефон -> роутер -> adsl-модем. ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Привет! Пришло от сюда письмо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Они пишут что наша система REDIS не защищена. На сколько я их понял, нужно защитить ee паролем, либо её вовсе отключить. Вот ошибка: [1] Redis [2] Shadowserver: Open Redis Key-Value Store Scanning ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
там в логике обработчика проблемы. Я поставил старый код для платежек которые не "Банковский перевод"Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
в роли NAS сервера Mikrotik Нужно настроить связку FreeRadius + MySQL чтобы абонент при подкльючении получал данные тарифов из базы способы подкльючения PPPOE HotspotСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Хостинг TimeWeb.ru Движок Opencart Большая нагрузка на Базу данных превышающих лимит. Допустимая нагрузка по тарифу для cpu: 120 для mysql: 1000 Пиковая нагрузка на базу данных была 5147 CP. в среднем 2000-2500 CP Поясню для всех, ненужны сервера и тд. ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад