Установить Libre Office for Win на Ubuntu через wine

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Надо установить Libre Office (https://ru.libreoffice.org/download/) на сервер под учетную запись excel_sync. И обязательно один раз запустить его.

Уже установлен Open Office через wine под эту учетную запись, надо также установить Libre Office

Ubuntu
8 лет назад
Grigory_B
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад