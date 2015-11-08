Qt проигрование видеофайлов из буфера

Приветствую.

Среда обязательной работы кода Windows.

Необходим код на qt с разъяснениями добавленных библиотек и подключенных модулей.

Задача:

Есть файл с видеоконтентом(видеофайл любого доступного формата, если критично для плеера) который читается в QByteArray или QBuffer

Над "буфером" производятся действия по декрипции файла. (писать не нужно).

И самое главное - Запуск видеопроигрования из "буфера".

ТОесть видео проигрывается не из файла а из промежуточного "буфера, масива...(что будет работать)".

Видеоплеер можно использовать любой.

Пишите сюда.

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