Защитить программу через vmprotector

Системное администрированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Нужен программист для защиты программы от взлома (программа instagram direct) защитить желательно с помощью лицензии от vmprotector. Программа после защиты обязательно проверяется на взлом. 

8 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад