Ubuntu VNC Server

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Нужен сервер на основе Ubuntu, к которому можно подключаться по VNC с паролем по несколько сессий одновременно.

Окружение для каждой сессии должно настраиваться индивидуально (графическая подсистема, тема) с максимальным ограничением свободы, например, набором программ.

Должен быть описан интерфейс для настройки аккаунтов и окружения. 

В результате должен получиться скрипт, который будет настраивать виртуальные сервера Ubuntu по SSH в автоматическом режиме.

 

Ubuntu
8 лет назад
urban_alex
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад