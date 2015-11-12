Ubuntu VNC Server

Нужен сервер на основе Ubuntu, к которому можно подключаться по VNC с паролем по несколько сессий одновременно.

Окружение для каждой сессии должно настраиваться индивидуально (графическая подсистема, тема) с максимальным ограничением свободы, например, набором программ.

Должен быть описан интерфейс для настройки аккаунтов и окружения.

В результате должен получиться скрипт, который будет настраивать виртуальные сервера Ubuntu по SSH в автоматическом режиме.