Интересует изготовление двух оригинальный рекламных аудио роликов от людей со свежим и креативным взглядом. Реклама: Секционные ворота)автоматические)+рольставни. Оба ролика продолжительностью 10-15 секунд. В первом реклама автоматических ворот на фоне чего-то особенного(может это будут звуки), в ...
Требуется запись приветствия на автоответчик
Доброго времени суток! Требуется создать приветствие на автоответчик. Приветствие + "нажмите 1" "нажмите 2" и т.д. примерно 15 секунд. Скидывайте цену и примеры работ, без этого рассматривать заявки не будем.
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