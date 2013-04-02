Уникальная реклама на радио

Интересует изготовление двух оригинальный рекламных аудио роликов от людей со свежим и креативным взглядом. Реклама: Секционные ворота)автоматические)+рольставни. Оба ролика продолжительностью 10-15 секунд. В первом реклама автоматических ворот на фоне чего-то особенного(может это будут звуки), в конце ролика контакты №1. Второй ролик примерно такой же в таком же стиле с фоном (чтобы человек ассоциировал эту рекламу с первым роликом) только в этом ролике упор на то, что Ворота у нас ТОЛЬКО Немецкие и контакты №2. Надеюсь понятно описал свою мысль.