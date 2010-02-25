Участие в рекламном ролике

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрытнет заявок210 просмотров

Добрый день.

Предлагаем Вам УЧАСТВОВАТЬ в съемках небольшого РЕКЛАМНОГО РОЛИКА.

В сценарии 1 шот - интервью у ДЕВУШКИ и второй шот - интервью у МУЖЧИНЫ. Съемки на зеленом фоне в помещении.

Требования: хорошее произношение НА АНГЛИЙСКОМ языке. Проживание в Г. ХАРЬКОВ.

Выслать аудио файл записанный голосом:

для женщин- “I love working here. Everything is so perfectly organized and runs so smoothly.”

для мужчин - “ I love being out on the road and thinking that so many people depend on me. It is so easy to forget your worries out here”

+ фотография.

без аудио файла и фото кандидатуры не рассматриваются.

Эл. ящик: [email protected]

Спасибо за внимание. Ждем Ваши предложения.

С ув. Максим.

15 лет назад
MNexus
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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