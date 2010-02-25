Озвучка инструкции по сайту, текста чуть больше одного листа в ворде, озвучить желательно приятным женским голосом, если мужским, то хотелось бы сначала послушать портфолио.
Участие в рекламном ролике
Добрый день.
Предлагаем Вам УЧАСТВОВАТЬ в съемках небольшого РЕКЛАМНОГО РОЛИКА.
В сценарии 1 шот - интервью у ДЕВУШКИ и второй шот - интервью у МУЖЧИНЫ. Съемки на зеленом фоне в помещении.
Требования: хорошее произношение НА АНГЛИЙСКОМ языке. Проживание в Г. ХАРЬКОВ.
Выслать аудио файл записанный голосом:
для женщин- “I love working here. Everything is so perfectly organized and runs so smoothly.”
для мужчин - “ I love being out on the road and thinking that so many people depend on me. It is so easy to forget your worries out here”
+ фотография.
без аудио файла и фото кандидатуры не рассматриваются.
Эл. ящик: [email protected]
Спасибо за внимание. Ждем Ваши предложения.
С ув. Максим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо озвучить четыре книги (сделать из них аудиокниги). Архив с книгами во вложении. Оплата поэтапная за каждую книгу, поэтому просьба кроме общей стоимости и сроков ещё указывать стоимость и примерные ...Озвучивание15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно озвучивание текста на англ языке (мужской голос) текст мы дадим, примерно 20 предложений озвучка будет для видео ролика нужно очень срочноОзвучивание2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать короткое озвучивание сайта, женским голосом. Все будет монтироваться во флэш шапку сайтаЗавершен15 лет назад
Есть видеоролик. На нем внизу полоса, на ней контакты. Нужно заменить контакты и сделать другую озвучку. Ну и аудиоролик. Просто фоновая музыка и дикторский голос, длительность 10 сек.Завершен15 лет назад
Требуется озвучить видеоролик до 03.03.2010. Голос желательно женский. Текст для озвучки: Салон штор "Ника" предлагает услуги по пошиву партьер, покрывал, скатертей, чехлов на мебель, в наличии большой ассортимент тканей, фурнитуры. Правильно ...Озвучивание5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно записать мужским голосом реплики на русском языке для детской сказки, а именно озвучить медведя. Текст будет дан в текстовом документе (с комментариями) и MP3 женским голосом. Записи с женским голосом даны в качестве эталонных ...Озвучивание2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Начитка перевода лекции. Несколько фрагментов. 30 минут =50 долларовЗавершен15 лет назад
Записать 5 голосовых поздравлений: Женским голосом: 1. Пожеланья наши кратки: Здоровья, счастья, меньше бед, В семье чтоб было все в порядке И жизни много-много лет. ...Озвучивание10 заявокЗакрыт15 лет назад
Примеры (до 30 секунд), на русском, присылайте на мой е-мейл Предпочтительна студийная работа, либо домашняя студия. Также в письме присылайте свои расценки. Детали проекта еще на ...Озвучивание11 заявокЗакрыт15 лет назад