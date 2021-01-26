Удалённые помощники для тайного покупателя

ОзвучиваниеЗакрыт56 заявок882 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно очень много помощников чтобы проверить отдел кадров сети ресторанов быстрого питания. Оплата 350(разговор длится максимум 5 мин). После успешного прохождения задания можем долгосрочно сотрудничать( в день бывает по 8-10 таких заданий, оплата за каждое 100р) жду ваши отклики

3 года назад
guest_16123432376605
3 года в сервисе
Был
3 года назад