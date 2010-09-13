Запись голосового приветствия

ОзвучиваниеЗакрыт7 заявок191 просмотр
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Необходимо записать качественное голосовое приветствие хорошо поставленным голосом. Текст приветствия: Здравствуйте! Вы позвонили в группу компаний (------------------). Ваш звонок очень важен для нас! Пожалуйста, оставайтесь на линии, и вам обязательно ответят.

13 лет назад
vmamontov
Виталий 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$10
1 день