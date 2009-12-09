Chinese - Russian

ПереводыЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Здравствуйте.

В настоящий момент у нас есть проект по переводу с китайского на русский язык.

Пожалуйста, сообщите заинтересованы ли Вы в сотрудничестве с нашей компанией и в этом проекте, а также укажите свои расценки.

Проект достаточно срочный, поэтому я была бы Вам благодарна за скорый ответ.

Удачного дня!-)

Ирина

14 лет назад
irene84g
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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