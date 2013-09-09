Меню мобильного, en-ru, 25 стр

Здравствуйте!

Предлагаем Вам проект по переводу меню и программ мобильного телефона, около 25 страниц с английского на русский.

Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский

Тематика: меню мобильного телефона

Объем — 12 файлов по различным приложениям (будильник, органайзер,...), всего около 25 страниц

Срок выполнения: понедельник, 2 сентября, к 13:00 МСК

Ставка: перевод 6 дол/2000 знаков

Срок оплаты: через 30 дней после сдачи проекта

Способ оплаты: moneybookers, paypal, (редко использую webmoney), банковские переводы.

Если желаете взяться за выполнение данного проекта, пришлите ответ с указанием возможности выполнить качественный перевод в указанные сроки. Предпочтение исполнителям с подобными техническими проектами в портфолио или резюме, а также наличие более 3-х способов связи.

Благодарен за Ваш ответ.

С уважением,

Андрей Анисимов