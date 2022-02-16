Нужно перевести два ролика на английском языке и сделать субтитры

Нужно перевести два небольших ролика на английском языке и сделать субтитры. Первый ролик идёт 3 минуты с небольшим, второй -- четыре минуты.

Собираемся запустить YouTube-канал с переводами. Если справитесь с задачей, то возьмём вас в команду и у вас будет еженедельная подработка в размере 300-500 рублей. Первое время такая, небольшая, да, но больше пока не можем платить. За короткие ролики будем платить по 100 рублей. За длинные (плюс-минус 15-20 минут) до 300. Соответственно, за два этих ролика заплатим 200 рублей. На ЮMoney.