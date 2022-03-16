Перевод отдельных страниц сайта на УКРАИНСКИЙ язык

Необходимо перевести страницы указанные ниже на украинский язык. Весь перевод необходимо будет поместить в документ Word.

Оригинальный текст и технологии описанные в нем, содержат специфические стоматологические термины, поэтому предпочтение тем, кто знаком с темой зубных (дентальных) имплантатов.

Просто перевести через Google Translate или подобные ему системы без корректировок и ВНИМАТЕЛЬНЫХ ВЫЧИТОК недопустим.

Список страниц для перевода:

https://tri-implants.swiss/en/matrix-line/

https://tri-implants.swiss/en/matrix-line/how-it-works/

https://tri-implants.swiss/en/matrix-line/workflow/

https://tri-implants.swiss/en/matrix-line/cases/

https://tri-implants.swiss/en/classic-line/

https://tri-implants.swiss/en/classic-line/implants/

https://tri-implants.swiss/en/classic-line/clinical-solutions/

https://tri-implants.swiss/en/classic-line/cases/

https://tri-implants.swiss/en/company/production/

https://tri-implants.swiss/en/support/lifetime-warranty/

Рассмотрю все предложения :)