Перевод с русского на чешский

Необходим перевод с русского на английский повести "По ту сторону удовольствия", кол-во страниц 265, слов - 69938, знаков с пробелами - 468 000, знаков без пробелов - 396 000. Носитель языка будет осуществлять последующее редактирование. Срок выполнения ...
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Сегодня до вечера крайний срок, содержание всего несколько предложений.
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