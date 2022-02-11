Проверить перевод статей по iOS Разработке

ПереводыЗакрыт11 заявок636 просмотров
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Нужен iOS разработчик со знанием английского на уровне носителя для проверки статей на форуме. Переводили через переводчик, надо разово проверить все. Оплату и условия обсудим.

iOS
2 года назад
svyatoynick
Николай 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад